Germania vs Slovacchia in diretta | gol di Woltemade Gnabry Sane
2025-11-17 22:47:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Un colpo di testa di Nick Woltemade, un gol di Serge Gnabry e una doppietta di Leroy Sane hanno messo la Germania saldamente sulla buona strada per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 nella finale del Gruppo A europeo contro la Slovacchia. Sapendo che solo una vittoria sarebbe bastata per finire in testa, la Slovacchia è stata travolta dalla pressione degli avversari a Lipsia, perdendosi 4-0 all’intervallo. Woltemade ha colpito di testa il cross del capitano Joshua Kimmich prima che Gnabry si infilasse su passaggio di Leon Goretzka e Sane segnasse due volte su assist di Florian Wirtz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
