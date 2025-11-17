Genova diciottenne ricorda gli abusi sessuali subiti 7 anni prima Indagato un amico di famiglia
Genova, studentessa di 18 anni confida alla madre di aver subito sette anni fa abusi sessuali “da un amico di famiglia”. Quarantenne sotto indagine. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche questi approfondimenti
Genova 18 novembre ore 12:30 ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria · La musica in dialetto suona benissimo con Franca Lai e Franco Bampi. - facebook.com Vai su Facebook
Genova, diciottenne ricorda gli abusi sessuali subiti 7 anni prima. Indagato un amico di famiglia - Genova, studentessa di 18 anni confida alla madre di aver subito sette anni fa abusi sessuali “da un amico di famiglia”. Lo riporta ilsecoloxix.it