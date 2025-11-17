Genova diciottenne guarda un film e ricorda gli abusi sessuali subiti 7 anni prima Indagato un amico di famiglia
Genova, studentessa di 18 anni confida alla madre di aver subito sette anni fa abusi sessuali “da un amico di famiglia”. Quarantenne sotto indagine. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
