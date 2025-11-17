Gemelle Kessler unite nella vita come nella morte La polizia indaga sul decesso
Nemmeno la morte ha potuto separarle. Alice ed Ellen Kessler (89 anni), le gemelle che hanno incarnato l’eleganza televisiva dagli anni Sessanta a oggi, sono morte insieme nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Lo ha riferito l’agenzia tedesca Dpa, mentre la polizia locale ha confermato alla rivista Der Spiegel l’intervento degli agenti. Un addio dolce e straziante allo stesso tempo, perfettamente in linea con la loro storia: inseparabili fino all’ultimo respiro. L’ipotesi del suicidio assistito. La polizia di Monaco ha escluso fin da subito l’ipotesi di omicidio o di coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Panorama.it
