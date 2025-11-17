Nemmeno la morte ha potuto separarle. Alice ed Ellen Kessler (89 anni), le gemelle che hanno incarnato l’eleganza televisiva dagli anni Sessanta a oggi, sono morte insieme nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera. Lo ha riferito l’agenzia tedesca Dpa, mentre la polizia locale ha confermato alla rivista Der Spiegel l’intervento degli agenti. Un addio dolce e straziante allo stesso tempo, perfettamente in linea con la loro storia: inseparabili fino all’ultimo respiro. L’ipotesi del suicidio assistito. La polizia di Monaco ha escluso fin da subito l’ipotesi di omicidio o di coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gemelle Kessler, unite nella vita come nella morte. La polizia indaga sul decesso