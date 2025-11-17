Gemelle Kessler trovate morte in casa dalla polizia | cosa sappiamo
Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state trovate senza vita nella loro abitazione a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera, dalla polizia. Avevano 89 anni. Secondo il quotidiano Bild, le due sorelle protagoniste del mondo dello spettacolo tedesco, avrebbero optato per un doppio suicidio assistito. E la polizia criminale sarebbe stata informata della decisione delle Kessler solo oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Gli agenti, giunti nella casa bifamiliare delle Kessler, ne hanno constatato il decesso e hanno confermato alla stampa che la loro morte non è attribuibile "a terze persone". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
