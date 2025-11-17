Gemelle Kessler la malattia e gli ultimi anni | la casa a specchio a Grünwald il golf il teatro e il viaggio a Roma

Ilmessaggero.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le gemelle Kessler sono morte insieme tramite suicidio assistito nella loro casa di Grünwald. Nel 1986 hanno lasciato l'Italia dove hanno riscontrato il loro massimo successo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gemelle Kessler, la malattia e gli ultimi anni: la casa "a specchio" a Grünwald, il golf, il teatro e il viaggio a Roma

Gemelle Kessler morte insieme, cosa è successo? Che malattia avevano? - Le gemelle Kessler sono morte insieme: le due artiste, amatissime e iconiche, sono scomparse lo stesso giorno dopo una vita passata insieme. Si legge su donnapop.it

gemelle kessler malattia ultimiAddio alle gemelle Kessler, icone dello spettacolo: avevano 89 anni - Alice ed Ellen Kessler, leggendarie figure dello spettacolo tedesco e celebri anche in Italia, sono morte all’età di 89 anni. Scrive tg24.sky.it

