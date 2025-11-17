Gemelle Kessler la malattia e gli ultimi anni | la casa a specchio a Grünwald il golf il teatro e il viaggio a Roma

Le gemelle Kessler sono morte insieme tramite suicidio assistito nella loro casa di Grünwald. Nel 1986 hanno lasciato l'Italia dove hanno riscontrato il loro massimo successo.

Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Le due avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli.

