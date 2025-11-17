Gemelle Kessler la malattia e gli ultimi anni | la casa a specchio a Grünwald il golf il teatro e il viaggio a Roma

Ilmessaggero.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le gemelle Kessler sono morte insieme tramite suicidio assistito nella loro casa di Grünwald. Nel 1986 hanno lasciato l'Italia dove hanno riscontrato il loro massimo successo,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

