Gemelle Kessler il retroscena di Mara Venier | Le ho fatte chiamare recentemente una delle due

La morte delle gemelle Kessler ha sconvolto tutti. Arrivata all'improvviso e insieme, all'età di 89enne. Alice ed Ellen, unite come sempre, avrebbero scelto il suicidio assistito. A svelare quanto accaduto nelle settimane precedenti è stata Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha raccontato: "Le gemelle Kessler sono venute spessissimo da me a 'Domenica In' e sono sempre state molto carine e disponibili. Come le chiamavo arrivavano. Le avevo fatte chiamare anche recentemente ma mi avevano detto che una delle due non stava bene e questo ci fa pensare un po' a quello che è stato il triste epilogo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gemelle Kessler, il retroscena di Mara Venier: "Le ho fatte chiamare recentemente, una delle due..."

