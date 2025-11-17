Gemelle Kessler gli amori | la relazione di Ellen con Orsini e i venti uomini in un anno di Alice Il patto contro il matrimonio
Niente matrimoni, niente figli. "Solo" un legame profondo e assoluto tra loro due. Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, icone assolute dello spettacolo europeo dagli anni?50 agli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Le due avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. : ANSA/ - facebook.com Vai su Facebook
L'omaggio in video alle gemelle Alice e Ellen Kessler Vai su X
