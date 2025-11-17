Gemelle Kessler gli amori | la relazione di Ellen con Orsini e i venti uomini in un anno di Alice Il patto contro il matrimonio
Niente matrimoni, niente figli. "Solo" un legame profondo e assoluto tra loro due. Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, icone assolute dello spettacolo europeo dagli anni?50 agli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
MattinaRai1. . A #StorieItaliane il racconto delle ultime ore delle gemelle Kessler, morte lunedì scorso a Monaco di Baviera. La reazione dei vicini e delle persone che la conoscevano. - facebook.com Vai su Facebook
La morte delle gemelle #Kessler. Hanno inviato l’ultimo biglietto a una vicina “Ce ne andiamo insieme, non siate tristi per noi. Ci rivedremo al settimo cielo”. Intanto parla l’organizzazione che le ha accompagnate nel suicidio assistito “È la prima volta di 2 gem Vai su X
Gli amori delle gemelle Kessler, che non si sposarono mai: «Niente matrimonio, l'altra si sentirebbe a metà» - Insieme anche nella morte, Alice ed Ellen hanno vissuto una lunga esistenza in simbiosi che neppure corteggiatori e fidanzati riuscirono a separare ... vanityfair.it scrive
