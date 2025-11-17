Gemelle Kessler cosa spunta dal testamento
Insieme oltre la vita. Le gemelle Kessler avrebbero deciso di andarsene insieme. La notizia della loro morte è arrivata nel pomeriggio di lunedì 17 novembre, quando la Bild ha riferito della scomparsa di entrambe a 89 anni: "Suicidio assistito". Stando a quanto fatto trapelare dal quotidiano, le iconiche "gambe della nazione" avevano espresso già nell'aprile 2024 un desiderio molto preciso riguardo al loro ultimo saluto: volevano essere cremate e deposte nella stessa urna. Con loro, anche le ceneri della madre Elsa, scomparsa a 69 anni, e quelle del cane Yello, morto a 14 anni. "Lo abbiamo disposto anche nel testamento", aveva spiegato Ellen al quotidiano tedesco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
