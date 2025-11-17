Gemelle Kessler | come funziona il suicidio assistito in Italia

La morte delle gemelle Kessler, che si sono spente insieme oggi in Germania all’età di 89 anni scegliendo il suicidio assistito, riporta l’argomento al centro del dibattito anche nel nostro Paese. In assenza di una legge nazionale che regolamenti l’aiuto alla morte volontaria, ovvero l’accesso al suicidio assistito, in Italia questa scelta di fine vita è normata dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani, che ha legalizzato l’accesso alla procedura ma solo a precise condizioni. La Consulta ha disposto, con una sentenza di incostituzionalità parziale dell’articolo 580 del codice penale, che la persona malata che vuole accedere all’aiuto alla morte volontaria (suicidio assistito) deve essere in possesso di determinati requisiti: deve essere capace di autodeterminarsi; essere affetta da patologia irreversibile; tale patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili; essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gemelle Kessler: come funziona il suicidio assistito in Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Iva Zanicchi, Bruno Vespa e Carlo Conti ricordano le iconiche Gemelle Kessler. Zanicchi: "Sconvolta dalla loro scelta" - facebook.com Vai su Facebook

Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni. Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il Vai su X

Gemelle Kessler: come funziona il suicidio assistito in Italia - La morte delle gemelle Kessler, che si sono spente insieme oggi in Germania all'età di 89 anni scegliendo il suicidio assistito, riporta l'argomento al centro ... Riporta lapresse.it

Gemelle Kessler: come funziona il suicidio assistito in Germania e nel mondo - Le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito e si sono spente insieme oggi all'età di 89 anni in Germania, dove vivevano dal 1986. Come scrive lapresse.it

Gemelle Kessler morte: suicidio assistito in Germania, come funziona - Nel febbraio 2020 la Corte Costituzionale tedesca ha ammesso questa possibilità (ma ha vietato l'eutanasia) con limiti anche più ampi rispetto ad altri Paesi ... Secondo corriere.it