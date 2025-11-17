Gemelle Kessler | come funziona il suicidio assistito in Germania e nel mondo

Lapresse.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito e si sono spente insieme oggi all’età di 89 anni in Germania, dove vivevano dal 1986. In Europa l’eutanasia e il suicidio assistito sono legali in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna e Portogallo. In Danimarca, Svezia e Norvegia è tollerato ma non legiferato. Nel mondo l’eutanasia è autorizzata a Cuba, in Colombia, Nuova Zelanda, Canada, Uruguay e in undici Stati Usa (Washington, Delaware, Hawaii, Oregon, California, Montana, Colorado, Nuovo Messico, Maine, Vermont e New Jersey). In Polonia è vietata l’eutanasia in tutte le sue forme, con pene previste fino a 5 anni di prigione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gemelle kessler come funziona il suicidio assistito in germania e nel mondo

© Lapresse.it - Gemelle Kessler: come funziona il suicidio assistito in Germania e nel mondo

Argomenti simili trattati di recente

gemelle kessler funziona suicidioGemelle Kessler morte: suicidio assistito in Germania, come funziona - Nel febbraio 2020 la Corte Costituzionale tedesca ha ammesso questa possibilità (ma ha vietato l'eutanasia) con limiti anche più ampi rispetto ad altri Paesi ... Come scrive corriere.it

gemelle kessler funziona suicidioAddio alle Gemelle Kessler: la polizia indaga sull’ipotesi suicidio assistito - Gemelle Kessler morte, indaga la polizia: ipotesi suicidio assistito. Si legge su rumors.it

Gemelle Kessler: come funziona il suicidio assistito in Germania e nel mondo - Le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito e si sono spente insieme oggi all’età di 89 anni in Germania, dove vivevano dal 1986. lapresse.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gemelle Kessler Funziona Suicidio