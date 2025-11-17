Le gemelle Kessler hanno scelto il suicidio assistito e si sono spente insieme oggi all’età di 89 anni in Germania, dove vivevano dal 1986. In Europa l’eutanasia e il suicidio assistito sono legali in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Spagna e Portogallo. In Danimarca, Svezia e Norvegia è tollerato ma non legiferato. Nel mondo l’eutanasia è autorizzata a Cuba, in Colombia, Nuova Zelanda, Canada, Uruguay e in undici Stati Usa (Washington, Delaware, Hawaii, Oregon, California, Montana, Colorado, Nuovo Messico, Maine, Vermont e New Jersey). In Polonia è vietata l’eutanasia in tutte le sue forme, con pene previste fino a 5 anni di prigione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gemelle Kessler: come funziona il suicidio assistito in Germania e nel mondo