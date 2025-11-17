Gaza l' Onu approva la bozza Usa Tensioni tra Israele e la leadership palestinese
Il Consiglio di Sicurezza ha approvato la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti che sostiene il nuovo piano globale per un cessate il fuoco a Gaza e l’istituzione di una Forza Internazionale di Stabilizzazione accompagnata da un’amministrazione palestinese “apolitica”, sotto supervisione di un Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump. Il testo richiedeva almeno nove voti favorevoli per essere approvato, ma il suo destino restava incerto per il possibile veto di Cina e Russia, che hanno avanzato nei giorni scorsi una proposta alternativa. Il testo, modificato più volte durante i delicati negoziati tra i Quindici, ha ottenuto 13 voti a favore e l'astensione prevista di Russia e Cina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
