Gaza al Consiglio di Sicurezza voto sulla bozza Usa Tensioni tra Israele e la leadership palestinese

Ilgiornale.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Articolo in aggiornamento Il Consiglio di Sicurezza voterà oggi a New York, alle 17 locali (le 23 in Italia), la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti che sostiene il nuovo piano globale per un cessate il fuoco a Gaza e l’istituzione di una Forza Internazionale di Stabilizzazione accompagnata da un’amministrazione palestinese “apolitica”, sotto supervisione di un Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump. Il testo richiederebbe almeno nove voti favorevoli per essere approvato, ma il suo destino resta incerto per il possibile veto di Cina e Russia, che hanno avanzato nei giorni scorsi una proposta alternativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza al consiglio di sicurezza voto sulla bozza usa tensioni tra israele e la leadership palestinese

© Ilgiornale.it - Gaza, al Consiglio di Sicurezza voto sulla bozza Usa. Tensioni tra Israele e la leadership palestinese

Scopri altri approfondimenti

gaza consiglio sicurezza votoGaza, al Consiglio di Sicurezza voto sulla bozza Usa. Tensioni tra Israele e la leadership palestinese - ll testo richiederebbe almeno nove voti favorevoli per essere approvato, ma il suo destino resta incerto per il possibile veto di Cina e Russia ... Scrive ilgiornale.it

Gaza, oggi voto in Consiglio di Sicurezza dell'Onu su risoluzione americana. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, oggi voto in Consiglio di Sicurezza dell'Onu su risoluzione americana. Come scrive tg24.sky.it

gaza consiglio sicurezza votoGaza, oggi in Consiglio di Sicurezza Onu voto su risoluzione Usa - Oggi il voto in Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla risoluzione americana per Gaza, con l'incognita della Russia, che potrebbe porre il suo veto. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Consiglio Sicurezza Voto