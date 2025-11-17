gaza al consiglio di sicurezza voto sulla bozza usa tensioni tra israele e la leadership palestinese

Articolo in aggiornamento Il Consiglio di Sicurezza voterà oggi a New York, alle 17 locali (le 23 in Italia), la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti che sostiene il nuovo piano globale per un cessate il fuoco a Gaza e l’istituzione di una Forza Internazionale di Stabilizzazione accompagnata da un’amministrazione palestinese “apolitica”, sotto supervisione di un Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump. Il testo richiederebbe almeno nove voti favorevoli per essere approvato, ma il suo destino resta incerto per il possibile veto di Cina e Russia, che hanno avanzato nei giorni scorsi una proposta alternativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

