Gattuso fa mea culpa | Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi È un risultato pesante ora ci lecchiamo le ferite
Gattuso analizza il crollo contro la Norvegia e chiede scusa: il risultato è pesante, la squadra ha avuto paura dopo il primo tiro in porta. Il disastro è servito. L’Italia crolla a San Siro contro la Norvegia, subendo un umiliante 1-4 che chiude nel peggiore dei modi il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sconfitta che condanna gli Azzurri (già sicuri dei playoff) a un percorso ancora più difficile a marzo, in un clima di depressione tecnica e psicologica. Al termine del match, il Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, si è presentato ai microfoni della Rai per commentare la disfatta, senza cercare alibi e partendo dall’unica cosa possibile: le scuse ai tifosi italiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
L'Italia può qualificarsi ai Mondiali ? direttamente se batte 9-0 la Norvegia. . Per il ct Gennaro Gattuso l'impresa è impensabile, ma... . ? "Vincere 9-0? Impensabile. Dobbiamo guardare la realtà. Vincere 9-0 è molto difficile, per non dire impossi - facebook.com Vai su Facebook
Non è colpa dei tifosi se criticano la Nazionale allo stadio durante Moldova-Italia. Perché Gennaro Gattuso sbaglia a considerare vergognoso il coro "A lavorare, andate a lavorare". Di @giostuzzi Vai su X
Gattuso fa l'Italia: «Non ho paura. Israele? Sono uomo di pace, ma si deve giocare» - Pochi italiani in campo (solo 97 titolari, dato della prima giornata), poche scelte. Riporta ilmessaggero.it
Gattuso e Buffon in visita al Cagliari: il ct dell'Italia assisterà al 'Trofeo Gigi Riva' - Prosegue il tour dei ritiri delle squadre di Serie A per Gennaro Gattuso, ct dell'Italia che (dopo essere già stato ospite della Roma, in seguito della Juve e poi dell'Inter) nella mattina ... Come scrive corrieredellosport.it
Gattuso fa visita alla Juventus, il ct alla Continassa - Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, continua il suo tour nei ritiri tra la squadre della Serie A e ha fatto tappa a Torino. Lo riporta ansa.it