Gattuso analizza il crollo contro la Norvegia e chiede scusa: il risultato è pesante, la squadra ha avuto paura dopo il primo tiro in porta. Il disastro è servito. L’Italia crolla a San Siro contro la Norvegia, subendo un umiliante 1-4 che chiude nel peggiore dei modi il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Una sconfitta che condanna gli Azzurri (già sicuri dei playoff) a un percorso ancora più difficile a marzo, in un clima di depressione tecnica e psicologica. Al termine del match, il Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, si è presentato ai microfoni della Rai per commentare la disfatta, senza cercare alibi e partendo dall’unica cosa possibile: le scuse ai tifosi italiani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Gattuso fa mea culpa: «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. È un risultato pesante, ora ci lecchiamo le ferite»