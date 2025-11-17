Gattuso ci mette la faccia | Chiedo scusa I tifosi chiedono le dimissioni di Gravina

Gattuso si scusa con i tifosi, che chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Gravina. Le reazioni dopo Italia-Norvegia 1-4 L' Italia crolla nel secondo tempo e viene travolta anche a San Siro dalla Norvegia di Haaland. Il risultato finale di 1-4 è pesantissimo e rischia di lasciare strascichi anche in vista dei Playoff. Gattuso ai microfoni della Rai (screenshot) – calciomercato.it Così Rino Gattuso a caldo ai microfoni di 'Rai Sport': "Innanzitutto dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo, ma complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite.

