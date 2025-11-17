Gattatico hashish nell' auto e nell' abitazione

Gattatico (Reggio Emilia), 17 novembre 2025 – Nel corso di un controllo dei carabinieri ha consegnato alcuni grammi di hashish che aveva con sé. E la perquisizione domiciliare successiva ha permesso di rinvenire altri quindici grammi di droga. Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri di Gattatico hanno denunciato un 36enne operaio residente a Montecchio Emilia. Il controllo è avvenuto venerdì scorso verso le 12,30 in via Carmi, nell’ area retrostante il parcheggio del supermercato Conad. Nell’auto sospetta c’era il 36enne, apparso nervoso al controllo. Alla richiesta di spiegare il motivo di quell’atteggiamento, l’uomo ha consegnato spontaneamente due grammi di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gattatico, hashish nell'auto e nell'abitazione

