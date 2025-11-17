Garlasco Mario Venditti e il sequestro di pc e telefoni | cosa succede dopo l’annullamento dei giudici? – Il video

Per la terza volta in meno di due mesi, il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro dei dispositivi elettronici di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, oggi indagato in due filoni di indagine – uno per corruzione in atti giudiziari in riferimento al caso Garlasco, l’altro in relazione al cosiddetto « sistema Pavia ». Una decisione che solleva più domande che risposte: riusciremo mai a sapere cosa contengono questi dispositivi e se custodiscono elementi utili all’inchiesta sulla corruzione che lo coinvolge, legata al caso Garlasco? Perché è stato annullato il sequestro. La vicenda, complessa sul piano giuridico e procedurale, ruota attorno a un tema centrale: la tutela dei dati personali e i limiti legali del sequestro digitale. 🔗 Leggi su Open.online