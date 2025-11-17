Gangi innovativo progetto di integrazione | I disabili e l' inserimento nei centri raccolta comunali

Palermotoday.it | 17 nov 2025

Favorire l’inclusione sociale e la valorizzazione delle capacità individuali delle persone con disabilità; promuovere il senso civico e l’educazione ambientale; sviluppare competenze relazionali e operative dei partecipanti e contribuire al miglioramento del servizio pubblico di raccolta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

