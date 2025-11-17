In un contesto di crescente attesa, si svolge oggi, 17 novembre 2025, la rivelazione delle nomination per la cerimonia di premiazione di The Game Awards 2025. Questa manifestazione, tra le più rilevanti nel settore videoludico, rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione, la qualità e il successo dei titoli dell’anno. L’evento si terrà presso il Peacock Theater di Los Angeles il prossimo 11 dicembre. La lista delle candidature per le principali categorie svela alcune delle sfide più forti tra giochi molto attesi e sviluppatori di rilievo, creando grande curiosità tra appassionati e professionisti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Game awards 2025 scelti e nominee aggiornamenti in diretta