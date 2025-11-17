Il girone J per le qualificazioni ai prossimi mondiali ha vissuto una lotta a tre davvero interessante: il Belgio è vicinissimo al primo posto, visto che ha due punti di vantaggio su Galles e Macedonia del Nord gioca in casa contro il Liechtenstein nell’ultima gara. Le due squadre appaiate al secondo posto, invece, sono entrambe . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Galles-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali Europa, 18-11-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Il secondo posto in palio in una sfida decisiva