Galapaghost l' americano adottato da Torino | folk etereo al FolkClub

C’è un angolo d'America che ha trovato la sua dimensione ideale e la sua musa sotto la Mole: è quello di Galapaghost, alias Casey Chandler, cantautore e polistrumentista originario della celebre Woodstock, New York. Nonostante le sue radici, il suo progetto musicale, Galapaghost, è nato e fiorito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Galapaghost, l'americano adottato da Torino: folk etereo al FolkClub

Argomenti simili trattati di recente

Galapaghost, l'americano adottato da Torino: folk etereo al FolkClub - C’è un angolo d'America che ha trovato la sua dimensione ideale e la sua musa sotto la Mole: è quello di Galapaghost, alias Casey Chandler, cantautore e polistrumentista originario della celebre Woods ... Riporta torinotoday.it

Galapaghost in concerto al FolkClub - Sul palco arriva Galapaghost, il progetto di Casey Chandler, cantautore e polistrumentista ... Scrive mentelocale.it