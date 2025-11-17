Furto di champagne e abbigliamento sventato un colpo da oltre 100mila euro

Un colpo ingente all'interno di un magazzino nella zona di strada dell'Anselma è stato sventato nel corso della notte grazie all'intervento delle guardie di Metronotte e alla polizia. I ladri erano già riusciti a caricare scatoloni di champagne pregiato e abbigliamento dopo essersi introdotti con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Furto di champagne e abbigliamento, sventato un colpo da oltre 100mila euro

Altre letture consigliate

Maxi-furto di bevande tra cui 62 casse di champagne, i ladri abbandonano tutto ma scappano - facebook.com Vai su Facebook

Maxi-furto di bevande (tra cui 62 casse di champagne) sventato a Settimo Torinese, i ladri scappano dopo un inseguimento ift.tt/xMPbHgo Vai su X

Maxi-furto di bevande (tra cui 62 casse di champagne) sventato a Settimo Torinese, i ladri scappano dopo un inseguimento - Avevano appena svaligiato un magazzino nei paraggi e non si erano fermati all'alt col furgone che era stato rubato ... Scrive torinotoday.it