Frosinone Giornata Nazionale dell’Albero alla Villa Comunale
Il 21 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale dell’Albero, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio verde e alla promozione della tutela dell’ambiente. Anche il Comune di Frosinone partecipa all’iniziativa con una cerimonia nella Villa Comunale, venerdì 21. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Altra giornata nera: due le vittime a Pallagorio, in provincia di Crotone; le altre a Ceccano (Frosinone) e a Pozzallo (Ragusa) - facebook.com Vai su Facebook
Frosinone, venerdì 21 novembre la Giornata Nazionale dell’Albero alla Villa Comunale - Il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Antonio Scaccia: «È convinzione dell’Amministrazione comunale, che la messa a dimora degli alberi rappresenti non solo un gesto simbolico, ma un investimento c ... Come scrive tunews24.it