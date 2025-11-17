Frosinone Giornata Nazionale dell’Albero alla Villa Comunale

Frosinonetoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale dellAlbero, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio verde e alla promozione della tutela dell’ambiente. Anche il Comune di Frosinone partecipa all’iniziativa con una cerimonia nella Villa Comunale, venerdì 21. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Frosinone, Giornata Nazionale dell’Albero alla Villa Comunale

