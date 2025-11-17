Frosinone due arresti per la sparatoria al bar Minotti | scattano le misure cautelari
All’alba di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Frosinone hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, nei confronti di due uomini ritenuti responsabili della sparatoria avvenuta nella notte del 29 agosto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
