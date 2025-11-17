Freddo e vento gelido in Lombardia | temperature in calo ed effetto wind chill Arriva anche la neve

Milano, 17 novembre 2025 – Siete pronti a indossare piumini, maglioni e sciarpe? L’autunno mite ha le ore contate e sta per essere spazzato via da un cambiamento atmosferico radicale. Freddo polare e neve in arrivo anche in Lombardia: quando e dove. Le previsioni meteo L’irruzione del freddo polare. Un nucleo d’aria molto fredda di estrazione polare scenderà dal Nord Europa, avvicinandosi minacciosamente alle regioni settentrionali. Già tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre sono attesi venti freddi da Nord, pronti a provocare un evidente calo delle temperature che si estenderà poi su tutta l’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Freddo e vento gelido in Lombardia: temperature in calo ed effetto wind chill. Arriva anche la neve

