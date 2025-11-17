Frattesi non decolla in Italia Norvegia | Non può essere al top visto il minutaggio nell’Inter Come è andato l’obiettivo del mercato Juve
Frattesi non brilla in Nazionale: la pagella di Tuttosport evidenzia la mancanza di ritmo dovuta allo scarso impiego all’Inter. Come è andato. La disastrosa serata di San Siro, che ha visto l’ Italia di Gennaro Gattuso crollare 1-4 contro la Norvegia, ha spento l’entusiasmo di molti protagonisti, inclusi gli obiettivi di calciomercato della Juventus. Tra i più attesi c’era Davide Frattesi, il centrocampista dell’ Inter che Luciano Spalletti ha messo in cima alla sua lista dei desideri per il mercato di gennaio. Schierato titolare in mediana al fianco del bianconero Manuel Locatelli (5. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Shock Italia: la Norvegia fa 4 gol in mezzora, vince e vola al Mondiale - Azzurri in vantaggio con Pio Esposito, pari di Nusa, poi si sveglia Haaland con una doppietta. Si legge su msn.com
Pagelle Italia-Norvegia: Di Lorenzo in apnea 5, Frattesi non combina nulla 5, la notte di Pio Esposito 6,5 - Donnarumma non ha colpe specifiche, Politano cala nella ripresa, Dimarco fa soffrire gli scandinavi: voti e giudizi dei protagonisti ... Lo riporta corriere.it
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso punta sul tandem Retegui-Pio Esposito. Frattesi e Locatelli titolari, Tonali neanche in panchina - Le scelte di Gennaro Gattuso e Stale Solbakken per la sfida di San Siro, valida per l'ultima giornata del Girone I di qualificazione ... Come scrive eurosport.it