Frattesi non decolla in Italia Norvegia | Non può essere al top visto il minutaggio nell’Inter Come è andato l’obiettivo del mercato Juve

Frattesi non brilla in Nazionale: la pagella di Tuttosport evidenzia la mancanza di ritmo dovuta allo scarso impiego all’Inter. Come è andato. La disastrosa serata di  San Siro, che ha visto l’ Italia  di  Gennaro Gattuso  crollare  1-4  contro la  Norvegia, ha spento l’entusiasmo di molti protagonisti, inclusi gli obiettivi di  calciomercato  della  Juventus. Tra i più attesi c’era  Davide Frattesi, il centrocampista dell’ Inter  che  Luciano Spalletti  ha messo in cima alla sua lista dei desideri per il  mercato  di  gennaio. Schierato titolare in mediana al fianco del bianconero  Manuel Locatelli  (5. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

