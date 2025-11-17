Frane a Cormons vicino Gorizia crollate tre case | due dispersi una persona bloccata e una estratta viva

Dopo il maltempo, il disastro: una frana ha inghiottito case a Cormons nei pressi di Gorizia. Si lavora per cercare i dispersi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Frane a Cormons vicino Gorizia, crollate tre case: due dispersi, una persona bloccata e una estratta viva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Situazione drammatica in Friuli!! Una violenta linea temporalesca ? ha causato pesanti allagamenti tra Palmanova, Manzano, Dolegna del Collio e Cormons, dove sono caduti oltre 240-260 mm in 12 ore Nella zona di Cormons si segnala l'esonda - facebook.com Vai su Facebook

Brazzano, frana dal monte San Giorgio sulle case: si cercano due persone. #ilgoriziano #cormons Vai su X

Frane a Cormons vicino Gorizia, crollate 3 case: un disperso, una persona bloccata e una estratta viva - Dopo il maltempo, il disastro: una frana ha inghiottito case a Cormons nei pressi di Gorizia. Secondo virgilio.it

Meteo, allerta in 6 regioni. Frana travolge casa a Gorizia: una persona estratta viva, 2 dispersi. Scuole chiuse a Cormons - Meteo, oggi allerta gialla per il maltempo in sei regioni del Centro e del Nord Italia: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria. Lo riporta ilmessaggero.it

Frana travolge una casa in provincia di Gorizia: due dispersi. Una persona estratta viva - Il maltempo ha colpito duramente la zona t ra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più pesanti registrati proprio a Cormons dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore. Si legge su repubblica.it