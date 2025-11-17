Una frana di fango ha travolto nella notte un'abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando due dispersi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell'elisoccorso.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana travolge una casa nel Goriziano: salva una persona, due i dispersi