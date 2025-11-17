Frana travolge una casa nel Goriziano due dispersi Esonda il fiume Torre gente sui tetti
AGI - A causa del maltempo che sta investendo il Friuli Venezia Giulia, una frana ha travolto nella notte appena trascorsa un'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai Vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile; altre due persone sono disperse. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica e l'equipaggio dell'elisoccorso. La persona ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all' ospedale di Udine. I Vigili del fuoco in queste ore sono mobilitati con squadre di soccorso e ricerca da tutti i comandi della regione e dal Veneto. 🔗 Leggi su Agi.it
