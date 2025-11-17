Frana travolge una casa nel Goriziano due dispersi Esonda il fiume Torre gente sui tetti

AGI - A causa del  maltempo  che sta investendo il  Friuli Venezia Giulia, una  frana  ha travolto nella notte appena trascorsa un'abitazione a Brazzano, nel comune di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata  estratta viva  dalle macerie dai  Vigili del fuoco, affiancati dai volontari della  Protezione civile; altre due persone sono  disperse. Sul posto sono intervenuti i  sanitari  inviati dalla centrale operativa  Sores Fvg  con più ambulanze, automedica e l'equipaggio dell'elisoccorso. La persona ferita, con una  frattura a una gamba, è stata trasferita all' ospedale di Udine. I  Vigili del fuoco  in queste ore sono mobilitati con  squadre di soccorso e ricerca  da tutti i comandi della regione e dal Veneto. 🔗 Leggi su Agi.it

