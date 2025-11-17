Una frana, provocata dal maltempo, ha fatto crollare un’ abitazione di tre piani a Cormons (Gorizia) attorno alle 5 del mattino. Una persona è stata estratta viva dai Vigili del fuoco: ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all’ospedale di Udine. Ma ci sono ancora due dispersi: i pompieri, affiancati dai volontari della Protezione civile, proseguono le ricerche. Crollo a Cormons (GO) di un edificio di 3 piani: una persona estratta viva dai #vigilidelfuoco, in corso ricerca di eventuali dispersi. Intervento con squadre Usar Lombardia e Veneto da poco dopo le 5 di #oggi #17novembre 8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025 Il maltempo nella notte ha colpito duramente l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia: i danni più pesanti sono stati registrati proprio a Cormons, dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Frana travolge una casa nel Goriziano: ci sono dispersi