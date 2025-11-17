Frana travolge tre case | trovata morta l' 83enne Guerrina Skocaj Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert

CORMONS (FRIULI VENEZIA GIULIA) - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert

