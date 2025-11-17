Frana travolge tre case | trovata morta l' 83enne Guerrina Skocaj Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert
CORMONS (FRIULI VENEZIA GIULIA) - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della ... Come scrive ilgazzettino.it
Frana travolge tre case nel Goriziano: si cercano due persone. Uno dei due dispersi era tornato indietro per avvertire un’anziana - Nella notte una massiccia frana di fango ha travolto tre abitazioni a Brazzano di Cormons (Gorizia), distruggendole completamente. Si legge su blitzquotidiano.it
Frana travolge tre case: trovato morto Quirin Kuhnert, aveva 32 anni. «Dispersa sotto il fango l'83enne Guerrina Skocaj». Una persona estratta viva, è ferita - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della ... Da ilgazzettino.it