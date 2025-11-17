Frana travolge casa a Cormons l’ultimo video pubblicato dal 32enne disperso

Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, disperso dalle 5 di questa mattina dopo essere stato travolto da una frana a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, nella notte aveva girato un video, poi postato sui social network e inviato ad alcuni amici, in cui riprendeva gli effetti della pioggia dall’interno della sua abitazione. A quanto si nota dalle immagini, la scalinata che divide la schiera di tre abitazioni inghiottita dalla colata di fango dalla chiesa del paese, è un fiume in piena. Lo stesso Kuhnert poco più tardi ha cercato di mettersi in salvo e di dare l’allarme ai vicini: “L’altra persona dispersa è una nostra parente – ha fatto sapere una donna del paese – da quanto ci hanno riferito, Quirin, che era uscito precauzionalmente di casa assieme alla moglie, ha cercato di svegliarla perché si udiva il rumore del cancello della sua abitazione che era stato sradicato dalla frana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frana travolge casa a Cormons, l’ultimo video pubblicato dal 32enne disperso

