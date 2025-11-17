Frana sulle case a Cormons | recuperato il corpo dell’anziana dispersa Morto un 35enne 300 sfollati

Al lavoro nel Goriziano vigili del fuoco e protezione civile. Scuole chiuse. Il Friuli dichiara lo stato di emergenza.

Frana a Cormons travolge casa, recuperato il corpo della seconda dispersa - Il corpo di Guerrina Skocaj, di 83 anni, dispersa nel crollo ieri mattina dell'abitazione a Brazzano nel comune di Cormons (Gorizia), è stato recuperato nel corso della notte dai Vigili del fuoco.

