Frana colpisce una casa | trovato il corpo dei due dispersi Straripa il fiume Torre | persone in fuga sui tetti
È a Brazzano di Cormòns che si registra il punto più critico dell’ondata di maltempo che ha investito il Friuli Venezia Giulia. Una frana ha colpito in pieno un’abitazione in via San Giorgio, provocandone il crollo. I vigili del fuoco, affiancati dai volontari della protezione civile, hanno estratto viva una persona, trasferita all’ospedale di Udine con una frattura a una gamba. In mattinata risultavano disperse due persone. Nel pomeriggio i vigili del fuoco e i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco. E in serata anche quello di Guerrina Skocaj, 83 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
