Frana a Rapallo | resta chiusa la strada di Montallegro si riattiva la funivia | Foto
L'ondata di maltempo su Rapallo. Si transita da San Martino di Noceto. Su Galleria Cristallo lite Comune – privati.
Rapallo, Via Betti resterà chiusa per almeno due giorni all'altezza della frana. Funivia in funzione
Rapallo, Via Betti resterà chiusa per almeno due giorni all'altezza della frana. Funivia in funzione
Maltempo Rapallo, dopo frana resta chiusa via Betti - Dopo i sopralluoghi effettuati stamani dal sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, dagli assessori Filippo Lasinio (Lavori Pubblici) e Fabio Mustorgi (Protezione Civile), dai tecnici comunali e dal geolo ...
Rapallo, Via Betti resterà chiusa per almeno due giorni all'altezza della frana. Funivia in funzione - È sempre chiusa al traffico a Rapallo a causa di una frana Via Betti, all'altezza del viadotto autostradale dell'A12, in prossimità dell'incrocio con Via delle ...
Via Betti chiusa per frana: aggiornamento del 17 novembre 2025 e collegamenti alternativi per Rapallo - Via Betti resta chiusa per una frana sotto il viadotto A12: monitoraggi in corso, funivia di Montallegro aperta e collegamenti alternativi per raggiungere Rapallo.