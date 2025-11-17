Frana a Cormons | trovato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert

Tragico epilogo per le ricerche di Quirin Kuhnert, il 32enne disperso dopo la frana a Brazzacco di Cormons: il corpo senza vita del giovane di origine tedesca è stato trovato dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 17 novembre. Kuhnert aveva cercato di aiutare l’83enne Guerrina Skocai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Frana a Cormons: trovato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert

