Seth Rollins è stato visto senza il tutore al braccio durante l’evento per l’anniversario della Broken Skull Beer di Stone Cold Steve Austin, tenutosi il 15 novembre all’ El Segundo Brewing Co. in California. Il Visionary è apparso in una foto di gruppo insieme a Becky Lynch, senza indossare il supporto che aveva mostrato pubblicamente solo due settimane prima, quando aveva annunciato sei mesi di stop per la rottura della cuffia dei rotatori. L’apparizione ha immediatamente alimentato le discussioni su un possibile recupero più rapido del previsto. Cosa significa questa apparizione per il recupero di Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Segnali incoraggianti per il recupero di Seth Rollins