Foto col cadavere al cimitero di Uggiano La Chiesa vicino Lecce operaio denunciato dal sindaco
È accusato di vilipendio l’operario che si è scattato una foto con un cadavere riesumato nel cimitero di Uggiano La Chiesa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
#Foto in posa col #cadavere riesumato al #cimitero: #operaio a #processo - facebook.com Vai su Facebook
Choc in cimitero, selfie con il cadavere dopo l’estimulazione: operaio denunciato corrieresalentino.it/2025/11/choc-i… via @Corriere Salentino Vai su X
Foto in posa col cadavere riesumato al cimitero, operaio a processo per vilipendio: “Solo ingenuità” - L'agghiacciante immagine che ha come scenario il cimitero di Uggiano La Chiesa, in Provincia di Lecce, ha messo nei guai un operaio salentino di 58 anni ... Segnala fanpage.it
Selfie con il morto in posa: la storia assurda da un piccolo cimitero del Sud - Un operaio di 57 anni sarà processato per vilipendio dopo un selfie virale con un cadavere nel cimitero di Uggiano La Chiesa. Riporta blogsicilia.it
Uggiano La Chiesa (LE), selfie con un cadavere: operaio a giudizio per vilipendio - Nel leccese, un operaio finisce a processo dopo essersi scattato un selfie con un cadavere durante un’estumulazione. Segnala trmtv.it