Fondo nazionale per comparto sicurezza e difesa | a Brindisi parte la raccolta firme

17 nov 2025

BRINDISI - Anche a Brindisi parte la raccolta di firme organizzata a livello nazionale dai sindacati di polizia Siap e Anfp. Questa mobilitazione mira a superare le appartenenze sindacali per coinvolgere tutto il personale che opera nel settore sicurezza e difesa.L'iniziativa è finalizzata al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

fondo nazionale per comparto sicurezza e difesa a brindisi parte la raccolta firme

