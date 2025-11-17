Fondo nazionale per comparto sicurezza e difesa | a Brindisi parte la raccolta firme

BRINDISI - Anche a Brindisi parte la raccolta di firme organizzata a livello nazionale dai sindacati di polizia Siap e Anfp. Questa mobilitazione mira a superare le appartenenze sindacali per coinvolgere tutto il personale che opera nel settore sicurezza e difesa.L'iniziativa è finalizzata al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fondo nazionale per comparto sicurezza e difesa: a Brindisi parte la raccolta firme

