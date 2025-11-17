Fiumicino servizio al pubblico temporaneamente interrotto
Fiumicino, 17 novembre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, per consentire la realizzazione di un intervento tecnico indispensabile, il sistema informatico comunale sarà completamente sospeso nelle giornate del 19 e 20 novembre 2025. Di conseguenza, il ricevimento al pubblico, sia per i servizi comunali, sia per quelli relativi alla Fiumicino Tributi, sarà temporaneamente interrotto e riprenderà regolarmente venerdì 21 novembre 2025. Gli appuntamenti già programmati verranno ripianificati e gli utenti interessati saranno contattati per la nuova data. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? FIUMICINO ONLINE: Sospensione flusso idrico - Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in - facebook.com Vai su Facebook
"A Fiumicino trasporto pubblico a singhiozzo e nessun avviso da parte dell'amministrazione" - Secondo quanto riferito da un consigliere di opposizione, infatti, le linee bus avrebbero mantenuto l'orario festivo anche durante la ... Come scrive romatoday.it
Servizi a terra a Fiumicino, ora il Giubileo spaventa: la gara non è stata ancora assegnata - Neanche il Tar del Lazio è riuscito, per ora, a chiudere la vicenda dell’assegnazione dei servizi a terra presso l’Aeroporto di Fiumicino. Si legge su romatoday.it
Raddoppia linea Tpl per studenti tra Fiumicino ed Ostia - Raddoppia la linea del Tpl di Fiumicino per agevolare gli spostamenti degli studenti locali che frequentano gli istituti superiori ad Ostia. Da ansa.it