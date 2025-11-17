Fiumicino servizio al pubblico temporaneamente interrotto

Fiumicino, 17 novembre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, per consentire la realizzazione di un intervento tecnico indispensabile, il sistema informatico comunale sarà completamente sospeso nelle giornate del 19 e 20 novembre 2025. Di conseguenza, il ricevimento al pubblico, sia per i servizi comunali, sia per quelli relativi alla Fiumicino Tributi, sarà temporaneamente interrotto e riprenderà regolarmente venerdì 21 novembre 2025. Gli appuntamenti già programmati verranno ripianificati e gli utenti interessati saranno contattati per la nuova data. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it