Fiorentina, Vanoli sta iniziando a ragionare su come rilanciare la squadra dopo le difficoltà che ci sono state in questo periodo. La Fiorentina sta vivendo un momento complesso, con una classifica che impone prudenza, riflessioni profonde e scelte mirate. Prima di pensare a nuove soluzioni tattiche o a un cambio strutturale dell’assetto di gioco, la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli pensa ad una rivoluzione: questa soluzione per rilanciare la Viola dopo un periodo non facile