Fiorentina Juve chi sarà al centro dell’attacco al Franchi? Spalletti prova a sciogliere le riserve | c’è già un nome in pole Gli aggiornamenti

Fiorentina Juve, l’attacco di Spalletti è in emergenza: Vlahovic torna affaticato dalla Nazionale, David rientra tardi dal Canada e Openda si candida. Luciano Spalletti deve fare i conti con un attacco in piena emergenza in vista della delicata trasferta contro la Fiorentina, in programma sabato 22 novembre al ‘Franchi’. La sosta per le Nazionali, che doveva servire a ricaricare le pile, ha invece restituito al tecnico della Juventus i suoi due attaccanti titolari, Dusan Vlahovic e Jonathan David, in condizioni tutt’altro che ottimali. Una situazione che, secondo il Corriere dello Sport, lancia prepotentemente la candidatura di Loïs Openda per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, chi sarà al centro dell’attacco al Franchi? Spalletti prova a sciogliere le riserve: c’è già un nome in pole. Gli aggiornamenti

