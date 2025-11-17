Fiocchetti lascia la Rai in lacrime | l’ultima telecronaca è un trionfo con Sinner

Perché Marco Fiocchetti lascia ora? L’addio che emoziona l’Italia del tennis. Marco Fiocchetti si è congedato dalla Rai nel modo più cinematografico possibile: con Jannik Sinner steso sul cemento dell’Inalpi Arena, il pubblico di Torino in delirio e una partita — quella contro C arlos Alcaraz — destinata a entrare nella storia degli ascolti italiani. E proprio quando la festa stava esplodendo, la voce che ha accompagnato generazioni di appassionati si è incrinata: « È arrivato il momento di salutare la Rai. prima che mi commuovo, grazie Rai. Buonanotte e buona fortuna». Un addio improvviso, inatteso, quasi sussurrato tra la gioia del trionfo azzurro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Fiocchetti lascia la Rai in lacrime: l’ultima telecronaca è un trionfo con Sinner

