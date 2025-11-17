Film d’azione di mark wahlberg in vetta alle classifiche di streaming mondiali

il successo di mark wahlberg con “the family plan” e l’attesa del sequel. Il film The Family Plan, interpretato da Mark Wahlberg, sta riscuotendo un notevole riscontro a livello mondiale, confermando la crescita della sua popolarità nel panorama dell’intrattenimento digitale. Uscito nel dicembre 2023, il film si sta distinguendo nelle piattaforme di streaming, raggiungendo posizioni di grande rilievo in molti paesi e battendo record di visualizzazione. Questo momento di successo si osserva in un contesto in cui la carriera di Wahlberg si conferma sempre più solida, grazie anche alla spinta fornita da questo progetto che ha riscosso grande interesse pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

