Filip Schenk | Mi sto concentrando su una 9B Primo podio in Coppa del Mondo sogno le Olimpiadi

Filip Schenk è stato l’ospite dell’ultima punta di OA Focus, speciale arrampicata sportiva, in onda sul canale YouTube di OA Sport. L’atleta azzurro classe 2000 si è raccontato a 360 gradi, partendo dai suoi primi passi in questo mondo, passando per i risultati ottenuti, per andare poi a concludere con gli obiettivi a media e lunga scadenza. Il nativo di Vipiteno ha iniziato la sua chiacchierata partendo proprio dal suo presente: “Solitamente ho sempre gareggiato su Lead e Boulder. Quest’anno mi sono concentrato maggiormente sul Lead e penso che andrò avanti in questa direzione. Qual è la differenza rispetto alle altre discipline? Nella Lead si sale con la corda per affrontare una parete più alta, che arriva anche a 16-18 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

