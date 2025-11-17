“Altro che crisi internazionali, legge di bilancio, sicurezza o sanità. Ogni giorno c’è un parlamentare di Fratelli d’Italia che scrive del mio gozzo. Noi rispondiamo con proposte, idee, programmi per la nostra Campania. Anche oggi. Non guardiamo alle offese ma al futuro. Così dalla splendida Procida, sul gozzo di cui parla ossessivamente il partito della presidente del Consiglio da una settimana a questa parte”. Un “comizio originale” dal gozzo oggetto delle polemiche dei giorni scorsi per il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico. Nel video si vede Fico in piedi sulla passerella dell’imbarcazione ormeggiata a Procida rivolgersi agli elettori: “Siamo una rete e non ci fermano con le schifezze che vogliono far passare su di me e su tutti noi perché – spiega ai presenti – offendono non solo me ma tutte le persone con cui facciamo un lavoro serio e onesto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fico fa il comizio sulla barca delle polemiche: "Non ci fermano con le schifezze" – Video