Ficarra e Picone magia e divertimento nella nuova comedy su Netflix | cast stellare e trama tutta da ridere

Sta per arrivare su Netflix Sicilia Express, la nuova comedy natalizia firmata dal celebre duo comico siciliano Ficarra e Picone. Dopo il successo della serie Incastrati, il duo torna con una miniserie che unisce comicità e una suggestiva riflessione sul legame tra la Sicilia e il Nord Italia, raccontando le difficoltà e le emozioni del ritorno a casa durante le festività. Il trailer ufficiale, appena rilasciato, anticipa un intreccio fatto di magia, equivoci e tradimenti, con un portale misterioso che collega Milano alla Sicilia. Sicilia Express racconta la storia di due infermieri siciliani, Salvo e Valentino, interpretati dagli stessi Ficarra e Picone, che vivono a Milano ma mantengono un forte legame con la propria terra d’origine. 🔗 Leggi su Screenworld.it

