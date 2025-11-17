Fermati 4 minorenni dopo inseguimento Sequestrato tirapugni

I carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno denunciato in stato di libertà 4 minorenni per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, al termine di un intervento scaturito da un controllo su strada.I giovani, tutti incensurati e residenti nell’area compresa tra Teverola. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Fermati 4 minorenni dopo inseguimento. Sequestrato tirapugni

